Майгуров рассказал, останется ли Логинов на самоподготовке

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как к следующему сезону будет готовиться лидер мужской сборной России Александр Логинов. Напомним, Логинов предпочитает тренироваться на самоподготовке, его личный тренер — Александр Касперович.
«Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке – он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим – Юрий Каминский представит проект, по крайней мере, с точки зрения логистики. От этого будем отталкиваться, чтобы максимум до середины апреля все – и спортсмены, и тренеры – понимали, кто, как, с кем и где готовится.
Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе», — цитирует Майгурова Sports.ru.
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