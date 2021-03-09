Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Майгуров рассказал, останется ли Логинов на самоподготовке

Майгуров рассказал, останется ли Логинов на самоподготовке
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как к следующему сезону будет готовиться лидер мужской сборной России Александр Логинов. Напомним, Логинов предпочитает тренироваться на самоподготовке, его личный тренер — Александр Касперович.

«Я с Сашей постоянно на связи, мы обстоятельно поговорили в Поклюке – он склонен продолжить готовиться индивидуально, но с обязательным участием в нескольких сборах вместе с командой. В марте мы этот вопрос решим – Юрий Каминский представит проект, по крайней мере, с точки зрения логистики. От этого будем отталкиваться, чтобы максимум до середины апреля все – и спортсмены, и тренеры – понимали, кто, как, с кем и где готовится.

Если у Логинова останется самоподготовка, то пусть она будет понятной для нас в деталях: где он, что делает, когда приедет на совместный сбор, в каких контрольных тренировках поучаствует и так далее. Не будет такого, что спортсмен предоставлен сам себе», — цитирует Майгурова Sports.ru.

Президент СБР Майгуров объяснил, почему Россия завоевала «мало медалей» на ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021