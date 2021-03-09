Вяльбе: при Прохорове биатлонистам платили огромные деньги. Это была бессмысленная история
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила ситуацию с финансированием российского биатлона. Вяльбе сказала, что бюджет ФЛГР составляет менее 50 млн рублей. Ей возразили: «Даже так? Но это же очень мало, если биатлонисты при бюджете в 100 миллионов говорят о выживании».
«Они в своё время очень хорошо жили и привыкли к этому. Весь вопрос в том, на что тратить деньги. Я знаю, что при Михаиле Прохорове и спортсменам платили огромные деньги, причём это была абсолютно бессмысленная история. Платить надо за результат, иначе это расхолаживает, расслабляет. Тогда же можно было платить тем, кто просто приезжает на Кубки мира», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.
Вяльбе: я не верю, что норвежцы тренируются больше Большунова. Им помогают другие силы
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