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Вяльбе: при Прохорове биатлонистам платили огромные деньги. Это была бессмысленная история

Вяльбе: при Прохорове биатлонистам платили огромные деньги. Это была бессмысленная история
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила ситуацию с финансированием российского биатлона. Вяльбе сказала, что бюджет ФЛГР составляет менее 50 млн рублей. Ей возразили: «Даже так? Но это же очень мало, если биатлонисты при бюджете в 100 миллионов говорят о выживании».

«Они в своё время очень хорошо жили и привыкли к этому. Весь вопрос в том, на что тратить деньги. Я знаю, что при Михаиле Прохорове и спортсменам платили огромные деньги, причём это была абсолютно бессмысленная история. Платить надо за результат, иначе это расхолаживает, расслабляет. Тогда же можно было платить тем, кто просто приезжает на Кубки мира», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

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