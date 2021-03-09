Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Союз биатлонистов России подал иск к Драчёву

Союз биатлонистов России подал иск к Драчёву
Биатлон 0

Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в арбитражный суд Москвы к бывшему президенту организации Владимиру Драчёву. Отметим, что в иске, который был направлен 26 февраля, имеется требование «об обязании предоставить документы». Какие-либо другие подробности в настоящее время не сообщаются. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 21 апреля.

Владимир Драчёв покинул должность главы Союза биатлонистов России в июле 2020 года, Отметим, что на посту президента федерации он находился с 2018 года. Новым президентом федерации является Виктор Майгуров.

Ранее Драчёв поделился мнением о победе норвежской биатлонистки Тириль Экхофф, одержанной в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Владимир Драчёв: в этом году Экхофф нет равных
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021