Союз биатлонистов России подал иск к Драчёву
Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в арбитражный суд Москвы к бывшему президенту организации Владимиру Драчёву. Отметим, что в иске, который был направлен 26 февраля, имеется требование «об обязании предоставить документы». Какие-либо другие подробности в настоящее время не сообщаются. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 21 апреля.
Владимир Драчёв покинул должность главы Союза биатлонистов России в июле 2020 года, Отметим, что на посту президента федерации он находился с 2018 года. Новым президентом федерации является Виктор Майгуров.
Ранее Драчёв поделился мнением о победе норвежской биатлонистки Тириль Экхофф, одержанной в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Владимир Драчёв: в этом году Экхофф нет равных
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