Владимир Драчёв отреагировал на иск СБР, направленный в арбитражный суд Москвы на его имя

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал новость об иске на его имя, который был подан Союзом биатлонистов России (СБР) в арбитражный суд Москвы.



«Я приблизительно представляю, о чём идёт речь. У них же идёт судебное разбирательство по иску Тарасова (Сергей Тарасов, бывший вице-президент СБР — Прим. «Чемпионата»), вот они и пытаются ему противостоять и не выплачивать деньги за проделанную работу. Они, видимо, решили подать встречный иск в мою сторону.

Но это глупость неимоверная. Какие у меня могут быть документы, если они все находятся в Союзе биатлонистов России? Что я могу им предоставить? Разве только свою фотографию», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В иске, который был направлен 26 февраля, есть требование «об обязании предоставить документы». О каких-то иных подробностях в настоящее время не сообщается. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 21 апреля.