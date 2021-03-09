Виктор Майгуров пояснил причину иска Союза биатлонистов России к Драчёву

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился подробностями по поводу иска СБР к бывшему главе организации, Владимиру Драчёву, поданному в арбитражный суд Москвы.



«Я бы не хотел эту тему комментировать, это наши внутренние дела. Но раз уж эта информация появилась, то поясню. Наше требование к Владимиру Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передаётся при смене руководителя.



Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. У нас на сегодняшний день не хватает нескольких документов. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было. Вот и всё», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Владимир Драчёв отреагировал на иск СБР, направленный в арбитражный суд Москвы на его имя