Тириль Экхофф: буду стараться изо всех сил, чтобы стать лучшей норвежской биатлонисткой

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась мнением о выступлении в нынешнем сезоне, который стал самым успешным в её карьере. Экхофф обогнала соотечественницу Лив-Грете Шельбрейд по количеству побед за карьеру (23 против 22). Рекорд среди норвежских биатлонисток удерживает Тура Бергер, одержавшая 28 побед.
«Я росла с братом-биатлонистом, которого время от времени видела по телевизору. Он соревновался с Уле-Эйнаром Бьорндаленым и Лив-Грете. Это было действительно чем-то особенным.
Планирую ли я стать лучшей норвежской биатлонисткой? По крайней мере я буду стараться изо всех сил, чтобы стать ею. Однако, не думаю, что это возможно в этом сезоне, ведь осталось слишком мало гонок. Я росла в одной команде с Турой, и сказала бы, что её заслуга в моём становлении очень велика. Я многому у неё научилась и надеюсь, что однажды смогу стать такой же великой», — приводит слова Экхофф VG.
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