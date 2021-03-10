Тура Бергер: с самого начала Экхофф была спортсменкой, которая хотела далеко пойти

Бывшая норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Тура Бергер поделилась мнением об успешном выступлении своей соотечественницы, Тириль Экхофф, в нынешнем сезоне.

«Очень здорово, что дела у Тириль идут так хорошо. Она всегда всем интересовалась и много спрашивала. Тириль хотела учиться. С самого начала она была спортсменкой, которая хотела далеко пойти.

Я старалась ей помогать, но не знаю, всегда ли я поступала правильно. Надеюсь, что кое-чем я ей всё-таки помогла. Но Тириль уже в молодом возрасте была очень хороша. Ведь она поднималась на пьедестал в 2014 году в Сочи. А со временем Тириль становилась всё лучше и лучше. Чтобы стать стабильной, требуется время», – приводит слова Бергер VG.