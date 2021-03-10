Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменили

Командные гонки на чемпионате России по биатлону, который в настоящее время проходит в Ханты-Мансийске, отменили. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (низкая температура) жюри приняло решение отменить командные гонки на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. На данный момент в Ханты-Мансийске минус 25° C», — отмечается в сообщении пресс-службы организации.

Ранее сообщалось, что все гонки будут разбиты на два блока. Первые три старта запланированы на период с 8 по 15 марта, ещё четыре дисциплины пройдут с 29 марта по 5 апреля. 12 марта состоится смешанная эстафета, 14 марта – мужской и женский мега-масс-старты, 31 марта – спринты, 1 апреля – гонки преследования, 3 апреля – женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля – женский масс-старт и мужская эстафета.