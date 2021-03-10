Губерниев: возможно, у Логинова были тараканы в душе во время ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова на чемпионате мира. Напомним, Россия завоевала лишь одну медаль на турнире, а именно бронзу в мужской эстафете, в которой принимал участие и Логинов.

«Перед биатлонной эстафетой у нас была беспрецедентная история. Такого не было никогда! Два спортсмена по доброй воле дали интервью до старта. Это были Елисеев и Латыпов – наши лучшие силы в эстафете. Посмотрите, что делает Эдуард в эстафетах. Он получает её и почти не проигрывает. Он делает шаги вперёд. Очень надеюсь, что он проявит себя в самое ближайшее время и в личных гонках.

Что касается Саши Логинова, то хочу сказать ему огромное спасибо, потому что на этапе Кубка мира в Чехии его словно подменили. Он сам подходит к нам, общается. Возможно, действительно у него были какие-то тараканы в душе по поводу чемпионата мира. Несмотря на критику в его адрес, в том числе и от меня, он проявляет открытость в общении. Надеюсь, что будет принято оптимальное решение по его подготовке», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».