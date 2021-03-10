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Россияне не вошли в топ-10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU. У Идинова 9 промахов

Французский биатлонист Уго Ривай стал победителем короткой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял итальянец Даниэле Каппеллари. Тройку призёров замкнули финн Хейкки Лайтинен и немец Юстус Штрелов.

Лучший из россиян, Семён Сучилов, продемонстрировал 11-й результат. Неудачно провёл гонку Евгений Идинов, он стал 97-м с 9 промахами.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах

Короткая индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины

1. Уго Ривай (Франция) — 36.49,1 (1).

2. Даниэле Каппеллари (Италия) — +11,0 (0).

3. Хейкки Лайтинен (Финляндия) — +39,8 (1)...

3. Юстус Штрелов (Германия) — +39,8 (1)...

11. Семён Сучилов (Россия) — +1.27,1 (2)....

16. Василий Томшин (Россия) — +1.48,8 (2)...

20. Михаил Первушин (Россия) — +2.14,8 (2).

21. Вадим Филимонов (Россия) — +2.15,8 (1)...

25. Антон Бабиков (Россия) — +2.24,5 (3)...

38. Никита Поршнев (Россия) — +3.34,7 (3)...

97. Евгений Идинов (Россия) — +7.16,4 (9).

Россиянин Даниил Серохвостов не стартовал. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.