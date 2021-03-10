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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты индивидуальной гонки, 5-й этап, 10 марта, Обертиллиах

Россияне не вошли в топ-10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU. У Идинова 9 промахов
Биатлон / Кубок IBU 0
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Французский биатлонист Уго Ривай стал победителем короткой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял итальянец Даниэле Каппеллари. Тройку призёров замкнули финн Хейкки Лайтинен и немец Юстус Штрелов.

Лучший из россиян, Семён Сучилов, продемонстрировал 11-й результат. Неудачно провёл гонку Евгений Идинов, он стал 97-м с 9 промахами.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах
Короткая индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины
1. Уго Ривай (Франция) — 36.49,1 (1).
2. Даниэле Каппеллари (Италия) — +11,0 (0).
3. Хейкки Лайтинен (Финляндия) — +39,8 (1)...
3. Юстус Штрелов (Германия) — +39,8 (1)...
11. Семён Сучилов (Россия) — +1.27,1 (2)....
16. Василий Томшин (Россия) — +1.48,8 (2)...
20. Михаил Первушин (Россия) — +2.14,8 (2).
21. Вадим Филимонов (Россия) — +2.15,8 (1)...
25. Антон Бабиков (Россия) — +2.24,5 (3)...
38. Никита Поршнев (Россия) — +3.34,7 (3)...
97. Евгений Идинов (Россия) — +7.16,4 (9).

Россиянин Даниил Серохвостов не стартовал. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 5, Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
10 марта 2021, среда. 12:00 МСК
Идёт
1
Уго Ривай
Франция
36:49.1
2
Даниэле Каппеллари
Италия
+11.0
3
Хейкки Лайтинен
Финляндия
+39.8
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