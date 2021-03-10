Чемпионка ОИ Алимбекова рассказала о самой необычной ситуации на этапах Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка Динара Алимбекова ответила на вопрос о самой необычной ситуации за время выступлений на этапах Кубка мира.

«Это было в прошлом году во Франции. Я прихожу на стрельбище, ложусь на свою установку, а она закрыта. То есть она не успела открыться после предыдущей спортсменки. Я впервые побывала в такой ситуации. Даже не знала, что делать. Там были не закрыты две мишени.

Лежала секунд 30, потом начала по этим двум стрелять. Затем открылась установка, я закрыла все остальные и поехала на штрафные круги. Потом мне сказали, что после финиша у меня отнимут из времени те круги, которые были не по моей вине.

В итоге Экхофф замыкает меня на круг, и меня снимают с дистанции. До тех судей, которые стояли на трассе, не дошла информация от судей на стрельбище, что я еду в конце, потеряв две минуты не по своей вине. Поэтому меня и сняли. Потом организаторы, конечно, извинились передо мной, что произошла такая необычная история», — цитирует Алимбекову «Матч ТВ».