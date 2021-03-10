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Динара Алимбекова назвала самый запоминающийся подарок от болельщиков

Динара Алимбекова назвала самый запоминающийся подарок от болельщиков
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о самом необычном подарке, полученном от болельщиков.

«Лет 7-8 назад болельщицы подарили нам шоколадки «Алёнка». Только вместо имени «Алёнка» сделали наши имена с нашими фотографиями. Мне это запомнилось», — приводит слова Алимбековой «Матч ТВ».

Также спортсменка рассказала о странных сообщениях, которые иногда приходят ей в «директ».

«Это все сообщения от болельщиков, которые дают советы, как правильно стрелять, как бежать, что мне нужно делать перед гонкой. Считаю, что это странно», — добавила Динара.

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону Алимбекова занимает восьмое место в личном зачёте, уступая лидеру Тириль Экхофф 362 очка.

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