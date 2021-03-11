Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Сегодня, 11 марта, на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 19:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 3-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (4-й), Эдуард Латыпов (42-й), Карим Халили (58-й), Евгений Гараничев (78-й) и Кирилл Стрельцов (97-й).
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 5-м. Его главный конкурент в общем зачёте Кубка мира — соотечественник Стурла Холм Легрейд — стартует 25-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место
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