Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Сегодня, 11 марта, на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 19:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 3-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (4-й), Эдуард Латыпов (42-й), Карим Халили (58-й), Евгений Гараничев (78-й) и Кирилл Стрельцов (97-й).



Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 5-м. Его главный конкурент в общем зачёте Кубка мира — соотечественник Стурла Холм Легрейд — стартует 25-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место