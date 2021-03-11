Тренер норвежских биатлонистов: ожидал, что Логинов будет лучше в этом сезоне

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказал мнение о выступлении Александра Логинова и других россиян в сезоне-2020/2021.

«Рад ли, что российские биатлонисты не так сильны в этом сезоне? Точно не рад. Россия всегда была важной страной для мирового биатлона. Ожидал, что Логинов будет лучше в этом сезоне, после того как он стал чемпионом мира в прошлом. Казалось, что это его окрылит, что он хорошо поработает, вернётся и будет биться. Но я не знаю, как обстоят дела в России сейчас: работают ли они вместе или независимо друг от друга. Вам нужно быть вместе. На мой взгляд, не хватает именно этого.

Вижу ли потенциал у других российских биатлонистов? Думаю, что Халили — очень интересный биатлонист. У него хорошие навыки в стрельбе. Конечно, есть над чем работать, но он ещё молодой. Мне показалось, что он был неплох в отдельных гонках на чемпионате мира. Евгений Гараничев всегда достаточно стабилен. Он никогда не находился среди топов, но от него всегда можно что-то ожидать. Матвей Елисеев – тоже интересный спортсмен. Он хороший стрелок, у него есть физический потенциал. Мне кажется, что у России всё не так плохо», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».