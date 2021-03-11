Тренер норвежских биатлонистов: ожидал, что Логинов будет лучше в этом сезоне

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказал мнение о выступлении Александра Логинова и других россиян в сезоне-2020/2021.
«Рад ли, что российские биатлонисты не так сильны в этом сезоне? Точно не рад. Россия всегда была важной страной для мирового биатлона. Ожидал, что Логинов будет лучше в этом сезоне, после того как он стал чемпионом мира в прошлом. Казалось, что это его окрылит, что он хорошо поработает, вернётся и будет биться. Но я не знаю, как обстоят дела в России сейчас: работают ли они вместе или независимо друг от друга. Вам нужно быть вместе. На мой взгляд, не хватает именно этого.
Вижу ли потенциал у других российских биатлонистов? Думаю, что Халили — очень интересный биатлонист. У него хорошие навыки в стрельбе. Конечно, есть над чем работать, но он ещё молодой. Мне показалось, что он был неплох в отдельных гонках на чемпионате мира. Евгений Гараничев всегда достаточно стабилен. Он никогда не находился среди топов, но от него всегда можно что-то ожидать. Матвей Елисеев – тоже интересный спортсмен. Он хороший стрелок, у него есть физический потенциал. Мне кажется, что у России всё не так плохо», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».
- 11 марта 2021
-
00:47
-
00:43
- 10 марта 2021
-
17:24
-
16:48
-
15:56
-
14:20
-
13:42
-
13:28
-
13:06
-
10:05
-
09:00
-
01:09
-
00:54
-
00:00
- 9 марта 2021
-
20:37
-
20:27
-
20:11
-
16:16
-
12:09
-
11:28
- 8 марта 2021
-
16:53
-
16:43
-
16:31
-
16:18
-
14:14
-
12:40
-
08:40
-
08:37
-
08:28
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
08:05
- 7 марта 2021
-
22:22