Логинов, Елисеев и Й. Бё стартуют друг за другом в спринте на этапе КМ в Нове-Место

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами, которой 11 марта стартует девятый этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). В гонке примут участие шестеро россиян.

Александр Логинов получил третий стартовый номер, вслед за ним, под четвёртым номером, начнёт гонку Матвей Елисеев. Эдуард Латыпов стартует 42-м, Карим Халили — 58-м, Евгений Гараничев — 78-м, Кирилл Стрельцов — 97-м.

Отметим, что у норвежца Йоханнеса Бё пятый стартовый номер, а у Стурлы Холма Легрейда – 25-й.

Мужской спринт в Нове-Место начнётся 11 марта в 19.30 по московскому времени. Также в программе предпоследнего девятого этапа гонки преследования и смешанные эстафеты.