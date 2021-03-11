Логинов, Елисеев и Й. Бё стартуют друг за другом в спринте на этапе КМ в Нове-Место
Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами, которой 11 марта стартует девятый этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия). В гонке примут участие шестеро россиян.
Александр Логинов получил третий стартовый номер, вслед за ним, под четвёртым номером, начнёт гонку Матвей Елисеев. Эдуард Латыпов стартует 42-м, Карим Халили — 58-м, Евгений Гараничев — 78-м, Кирилл Стрельцов — 97-м.
Отметим, что у норвежца Йоханнеса Бё пятый стартовый номер, а у Стурлы Холма Легрейда – 25-й.
Мужской спринт в Нове-Место начнётся 11 марта в 19.30 по московскому времени. Также в программе предпоследнего девятого этапа гонки преследования и смешанные эстафеты.
Российские биатлонисты снова провалились на Кубке мира. Медаль в эстафете была случайной?
Наши парни оказались не конкурентоспособны в заключительной гонке этапа Кубка мира в Нове-Место. Онлайн-трансляция.
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