Дмитрий Ярошенко: я не хочу сочинять, что Россия поборется за медали на этапе в Нове-Место

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко предположил, что сборная России вряд ли поборется за медали на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт с 11 по 14 марта.

«Нынешнее функциональное состояние наших спортсменов не самое лучшее. Плюс конкуренты стреляют очень здорово. Не хочу сейчас сочинять, что мы будем бороться за медали. Может быть, пару человек могут попасть в шестёрку, но не более.

Самые большие надежды на Эдуарда Латыпова, он, безусловно, прибавил. Это приятно. Хотелось бы, чтобы ещё кто-то в нашей команде добился такого прогресса», — приводят слова Ярошенко «Известия».

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.