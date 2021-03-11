Богалий: если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий порассуждала на тему прогресса спортсменов. По словам Богалий, биатлонист в первую очередь сам должен испытывать желание прибавить.

«Сам спортсмен должен сделать правильно, выполнять нагрузку, дорабатывать, искать моменты, чтобы начало получалось. Это улица с двусторонним движением. Если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален», — приводят слова Богалий «Известия».

Также Богалий подчеркнула проблемы со стрельбой у сборной России по биатлону.

«Плюс, конечно, надо усиленно поработать над стрельбой. Пока в этом компоненте не всё хорошо», — добавила она.

Следующий этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Нове-Место с 11 по 14 марта.