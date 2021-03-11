Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Богалий: если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален

Богалий: если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий порассуждала на тему прогресса спортсменов. По словам Богалий, биатлонист в первую очередь сам должен испытывать желание прибавить.

«Сам спортсмен должен сделать правильно, выполнять нагрузку, дорабатывать, искать моменты, чтобы начало получалось. Это улица с двусторонним движением. Если спортсмен не хочет прогрессировать, ему не поможет ни Фуркад, ни Бьорндален», — приводят слова Богалий «Известия».

Также Богалий подчеркнула проблемы со стрельбой у сборной России по биатлону.

«Плюс, конечно, надо усиленно поработать над стрельбой. Пока в этом компоненте не всё хорошо», — добавила она.

Следующий этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Нове-Место с 11 по 14 марта.

Дмитрий Ярошенко: я не хочу сочинять, что Россия поборется за медали на этапе в Нове-Место
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021