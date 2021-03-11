Тренер сборной Норвегии рассказал, как уход Фуркада повлиял на Йоханнеса Бё

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, как на лидера мужской команды Йоханнеса Бё повлиял уход из спорта пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада. Фуркад объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

«Фуркад забирал много внимания на себя. А сейчас, когда Мартен ушёл, весь свет направлен на Йоханнеса. На его плечи упал большой груз ответственности. В этом сезоне он ни разу не был расслаблен.

Сейчас всё становится немного лучше, но он до сих пор не чувствует себя комфортно. Он желает показывать хорошие результаты, но всё идет не так хорошо, как он хочет. Это добавляет различных мыслей. Поэтому он не может расслабиться. Но жёлтая майка лидера говорит о том, что он всё ещё в порядке, несмотря на то что находится не в своём лучшем состоянии», — цитирует Мазе «Матч ТВ».