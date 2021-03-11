Представлено обновлённое расписание чемпионата России по биатлону

В связи с низкой температурой были внесены изменения в расписание чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает «Юграмегаспорт». Вчера, 10 марта, были отменены командные гонки. В обновлённом расписании они поставлены на 12 марта.
13 марта пройдут супермикст и смешанная эстафета, 14-го состоятся мужской и женский мега-масс-старты. Время начала гонок также будет изменено.
«Изменился и старт гонок — он был перенесён на более позднее время, когда температура воздуха повышается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что все гонки чемпионата России будут разбиты на два блока. Первые три старта запланированы на период с 8 по 15 марта, ещё четыре дисциплины пройдут с 29 марта по 5 апреля. 31 марта состоятся спринты, 1 апреля – гонки преследования, 3 апреля – женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля – женский масс-старт и мужская эстафета.
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