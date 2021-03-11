Динара Алимбекова составила идеальную эстафетную четвёрку

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова составила идеальную, по её мнению, четвёрку для эстафетной гонки. В состав можно было включить только действующих спорстменок.

«На первый этап я бы поставила Лизу Витоцци. Наверное, круче её на этом этапе нет никого. Потом — я. Дальше Ханна Эберг и Тириль Экхофф», — приводит слова Алимбековой сайт «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования.

Сегодня, 11 марта, в Нове-Место (Чехия) стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования откроются мужской спринтерской гонкой. 12 марта пройдёт женский спринт.