Латвийского биатлониста временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Представитель Латвии Андрей Расторгуев был временно отстранён Biathlon Integrity Unit за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Согласно регламенту Всемирного антидопингового кодекса, каждый спортсмен обязан предоставлять любую информацию о своём местонахождении, в противном случае на него могут быть наложены дисциплинарные санкции. Расторгуев трижды в течение 12 месяцев не предоставил данные о местонахождении. У биатлониста есть две недели, чтобы оспорить решение о временном отстранении.



32-летний Расторгуев — обладатель трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.



Напомним, что сегодня, 11 марта, на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 19:30 мск.

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место