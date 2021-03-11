Матвей Елисеев: проигрыш в 55 секунд ходом — это много. Но сейчас это мой максимум

В настоящее время на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) проходит мужской спринт на 10 км. Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением о выступлении в гонке.



«Конечно, суммарный проигрыш в 55 секунд ходом — это много. Особенно по такой быстрой трассе, как сегодня. Обычно на таких трассах получаются более плотные результаты. Но сегодня это мой максимум. Не сказал бы, что моё самочувствие нормальное. Но на данный момент выложился полностью. Всё, что было, я потратил», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Йоханнес Бё: Клебо заслужил золото. Жюри приняло неверное решение