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Легрейд обошёл Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус

Легрейд обошёл Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус
Биатлон / Кубок мира 0
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По окончании спринта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд обошёл соотечественника Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус. После 22 гонок в активе Йоханнеса 987 очков, а на счету Легрейда 962. Однако после вычета четырёх худших гонок в лидеры выйдет Стурла.

Отметим, что победу в спринте одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Легрейд финишировал пятым, Йоханнес Бё — девятым. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который показал 16-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.07,2
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание +11,3
3. Лукас Хофер (Италия) +14,8
4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,7
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,4
...16. Матвей Елисеев +49,4
...17. Александр Логинов +50,2
...25. Эдуард Латыпов +1.07,4
...30. Евгений Гараничев +1.22,8
...38. Карим Халили +1.43,9
...62. Кирилл Стрельцов (все – Россия) +2.14,2.

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