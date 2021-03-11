Легрейд обошёл Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус

По окончании спринта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд обошёл соотечественника Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус. После 22 гонок в активе Йоханнеса 987 очков, а на счету Легрейда 962. Однако после вычета четырёх худших гонок в лидеры выйдет Стурла.



Отметим, что победу в спринте одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Легрейд финишировал пятым, Йоханнес Бё — девятым. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который показал 16-й результат.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.07,2

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание +11,3

3. Лукас Хофер (Италия) +14,8

4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,7

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,4

...16. Матвей Елисеев +49,4

...17. Александр Логинов +50,2

...25. Эдуард Латыпов +1.07,4

...30. Евгений Гараничев +1.22,8

...38. Карим Халили +1.43,9

...62. Кирилл Стрельцов (все – Россия) +2.14,2.