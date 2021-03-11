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Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка мира

Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок по итогам сезона-2020/2021 Кубка мира.

Сегодня, 11 марта, на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) Йоханнес стал девятым по итогам спринта. Таким образом, в его активе стало 359 очков. У ближайшего преследователя, ещё одного представителя Норвегии Стурлы Холм Легрейда, 313 очков. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец, Йоханнес Дале.

Лучшим россиянином в зачёте спринтерских гонок стал Эдуард Латыпов — со 175 очками он занял 17 место.

Напомним, победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второй результат продемонстрировал представитель Норвегии Тарьей Бё. А замкнул тройку лидером итальянец Лукас Хофер.

Легрейд обошёл Йоханнеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус
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