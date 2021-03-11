Йоханнес Бё показал лучший ход в спринте на этапе КМ в Нове-Место, Латыпов – 14-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в спринте на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат у победителя гонки, французского биатлониста Кентена Фийона Майе. Третью скорость показал ещё один представитель Франции Антонен Гигонна.



Россиянин Эдуард Латыпов, ставший 25-м в спринтерской гонке, показал 14-е время на лыжне, отстав от Йоханнеса Бё на 29,6 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место

Мужчины. Спринт. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 20.18,5

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,1

3. Антонин Гигонна (Франция) +9,2

4. Бенедикт Долль (Германия) +9,4

5. Йоханнес Дале (Норвегия) +9,9

…14. Эдуард Латыпов (Россия) +29,6

…28. Александр Логинов (Россия) +51,2

…31. Матвей Елисеев (Россия) +55,8

…34. Карим Халили (Россия) +58,3

…44. Евгений Гараничев +1.16,8

…53. Кирилл Стрельцов (все — Россия) +1.25,6.

Йоханнес Бё завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка мира