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Йоханнес Бё показал лучший ход в спринте на этапе КМ в Нове-Место, Латыпов – 14-й

Йоханнес Бё показал лучший ход в спринте на этапе КМ в Нове-Место, Латыпов – 14-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в спринте на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат у победителя гонки, французского биатлониста Кентена Фийона Майе. Третью скорость показал ещё один представитель Франции Антонен Гигонна.

Россиянин Эдуард Латыпов, ставший 25-м в спринтерской гонке, показал 14-е время на лыжне, отстав от Йоханнеса Бё на 29,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место
Мужчины. Спринт. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 20.18,5
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,1
3. Антонин Гигонна (Франция) +9,2
4. Бенедикт Долль (Германия) +9,4
5. Йоханнес Дале (Норвегия) +9,9
…14. Эдуард Латыпов (Россия) +29,6
…28. Александр Логинов (Россия) +51,2
…31. Матвей Елисеев (Россия) +55,8
…34. Карим Халили (Россия) +58,3
…44. Евгений Гараничев +1.16,8
…53. Кирилл Стрельцов (все — Россия) +1.25,6.

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