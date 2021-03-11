Эдуард Латыпов: гонка не задалась в плане стрельбы, но я не расстраиваюсь

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о выступлении в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Эдуард финишировал 25-м.
«Понятно, что гонка не совсем задалась в плане стрельбы. Но я не расстраиваюсь. Двигаемся дальше, работаем. Результат всё равно хороший. Всё так быстро исправить не получается, но прогресс есть — двигаемся дальше.
Ошибки на стрельбе? Старался стрелять быстро, потому что самочувствие в этом плане как раз хорошее. Пробовал это на тренировках, и там всё прекрасно получалось. Но на тренировках тяжело воспроизвести то самочувствие, которое есть во время гонок. С первым выстрелом не получилось. На «стойке» понимал, что после «лёжки» иду близко, очень быстро заходил на рубеж. Понимал, что рисковал. Получилось, как получилось», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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