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Губерниев – итальянским СМИ: нечестно, что Логинова требовали извиняться после отстранения

Губерниев – итальянским СМИ: нечестно, что Логинова требовали извиняться после отстранения
Биатлон / Кубок мира 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проблемах российского биатлона, а также заступился за российского биатлониста Александра Логинова, которого критиковали иностранные биатлонисты и журналисты даже после того, как он отбыл положенную дисквалификацию.

«У нас были проблемы с допингом в прошлом, но мы выиграли эту битву, наши спортсмены чисты, и это уже не проблема. К сожалению, есть и другие трудности. Отметил бы слишком завышенные ожидания со стороны зрителей, болельщиков и хейтеров, которые пишут биатлонистам в социальных сетях, переходя от поддержки к оскорблениям.

Ещё большее давление оказывается на нашего лидера, Александра Логинова. Помните, что произошло после его золотой медали в Антерсельве: спортсмены и журналисты, предлагавшие ему объясниться и извиниться. Считаю, что это несправедливо. Он не соревновался два года, как и положено. Таковы правила, однако в них нет требования, согласно которому он должен бы был приносить прощения», — приводит слова Губерниева Fondo Italia.

Губерниев: мы средняя команда. Нужно это принять и пытаться сделать необходимую работу
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