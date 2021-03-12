Карим Халили о спринте: меньше минуты от Йоханнеса Бё. Всё меньше и меньше с каждой гонкой

Российский биатлонист Карим Халили оценил выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 38-е место, совершив два промаха.

«С какой стороны посмотреть. Если смотреть на скорость по дистанции, то это, наверное, одна из лучших гонок в сезоне. Если смотреть по проигрышу, то меньше минуты от Йоханнеса Бё. То есть всё меньше и меньше с каждой гонкой. Но если смотреть на стрельбу, то, конечно, не сложилось.



Когда удобнее бегать? Если ты готов, то хоть ночью выходи и беги», — приводит слова Халили сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер. Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 14 марта.