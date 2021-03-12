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Матвей Елисеев — о выступлении в спринте в Нове-Место: проблемы явно не в психологии

Матвей Елисеев — о выступлении в спринте в Нове-Место: проблемы явно не в психологии
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 16-е место, не совершив ни одного промаха.

«Мы готовы на то, на что готовы. Я показал максимум из того, что есть у меня на сегодняшний день, и это даже лучше, чем было неделю назад, так что я доволен.

Много различных методик попробовали, но я остаюсь на том же уровне относительно остального пелотона. Проблемы явно не в психологии, с этим у меня полный порядок с недавнего времени. Наконец-то научился получать удовольствие от гонок.

Будет гораздо проще на этом фоне улучшать свои результаты, а не то, что постоянно мучаешься от каждой гонки, несмотря на результат», – цитирует Елисеева РИА «Новости».

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе.

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