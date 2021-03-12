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Йоханнес Бё прокомментировал девятое место в спринте в Нове-Место

Йоханнес Бё прокомментировал девятое место в спринте в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), где ему удалось занять лишь девятое место. Спортсмен допустил два промаха (оба — на лёжке).

«Я делаю всё, что могу, но ничего не работает. Может быть пять точных выстрелов, а может – три. Это просто досадно.

Лёжка ведь должна быть простой. Я завидую 90% биатлонистов, которые всегда выбивают пять из пяти на лёжке. Поезд ушёл, если ты не уверен в себе перед рубежом, а потом ещё и допускаешь два промаха на первой стадии гонки», — приводит слова Бё NRK.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Вторым к финишу пришёл Тарьей Бё, брат Йоханнеса. Замкнул тройку итальянец Лукас Хофер. Все они отметились идеальной стрельбой.

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