Ануфриев, Колотов, Семаков и Мяконький выиграли командную гонку на ЧР по биатлону

Сборная ПФО (Мордовия, Пермский край, Удмуртия) одержала победу в командной гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Золото выиграли Кирилл Ануфриев, Иван Колотов, Владимир Семаков и Александр Мяконький. Второе место заняла команда ХМАО-Югры. Бронза досталась сборной Новосибирской области.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Командная гонка

1. ПФО (Кирилл Ануфриев, Иван Колотов, Владимир Семаков, Александр Мяконький) — 29.07,8 (1).

2. ХМАО-Югра (Иван Томилов, Андрей Павлов, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) — +28,7 (5).

3. Новосибирская область (Никита Матвеев, Сергей Максимцов, Максим Буртасов, Сергей Неверов) — +1.05,3 (5).

Сегодня, 12 марта, в Ханты-Мансийске также состоится женская командная гонка.