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Ануфриев, Колотов, Семаков и Мяконький выиграли командную гонку на ЧР по биатлону

Ануфриев, Колотов, Семаков и Мяконький выиграли командную гонку на ЧР по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Сборная ПФО (Мордовия, Пермский край, Удмуртия) одержала победу в командной гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Золото выиграли Кирилл Ануфриев, Иван Колотов, Владимир Семаков и Александр Мяконький. Второе место заняла команда ХМАО-Югры. Бронза досталась сборной Новосибирской области.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Командная гонка
1. ПФО (Кирилл Ануфриев, Иван Колотов, Владимир Семаков, Александр Мяконький) — 29.07,8 (1).
2. ХМАО-Югра (Иван Томилов, Андрей Павлов, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) — +28,7 (5).
3. Новосибирская область (Никита Матвеев, Сергей Максимцов, Максим Буртасов, Сергей Неверов) — +1.05,3 (5).

Сегодня, 12 марта, в Ханты-Мансийске также состоится женская командная гонка.

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Мужчины. Командная гонка. 10 км
12 марта 2021, пятница. 10:45 МСК
Окончено
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