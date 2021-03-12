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Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в спринте в Нове-Место

Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в спринте в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), где ему удалось одержать победу. Спортсмен не допустил ни единого промаха.

«Наконец-то у меня получилось: хорошая стрельба, хорошая скорость на лыжне. Стопроцентная гонка. Я даже финишировал с улыбкой.

Я выцеливал каждый выстрел и не повторял ошибок, которые совершал в прошлом. Это не гарантирует то же самое на остаток сезона, но сегодня я получил удовольствие.

Чем больше у меня секунд преимущества перед гонкой преследования, тем легче. Я очень доволен», — приводит слова Фийона Майе Ski-Nordique.

Вторым к финишу пришёл Тарьей Бё, брат Йоханнеса. Замкнул тройку итальянец Лукас Хофер. Они также отметились идеальной стрельбой.

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