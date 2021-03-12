Женская сборная ХМАО-Югры выиграла командную гонку на чемпионате России по биатлону
Женская сборная ХМАО-Югры одержала победу в командной гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Золото выиграли Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина, Татьяна Воронова. Второе место заняла команда ПФО (Республика Башкортостан, Удмуртия, Пермский край). Бронза досталась сборной Республики Мордовия.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Командная гонка. Женщины
1. ХМАО-Югра (Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина, Татьяна Воронова) — 27.31,6 (3).
2. ПФО (Карина Бахтина, Екатерина Муралеева, Инна Худорожкова, Анастасия Кайшева) — +7,3 (3).
3. Республика Мордовия (Анастасия Халиуллина, Анна Кунаева, Юлия Дроздова, Наталья Ушкина) — +1.00,4 (5).
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