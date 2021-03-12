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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты мужского спринта, пятый этап, 12 марта, Обертиллиах

Семён Сучилов — 10-й в спринте на этапе Кубка IBU, Вадим Филимонов дисквалифицирован
Биатлон / Кубок IBU 0
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул француз Уго Ривай.

Лучший из россиян, Семён Сучилов, продемонстрировал 10-й результат.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах
Спринт. Мужчины
1. Филипп Наврат (Германия) — 23.19,9 (0).
2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +27,2 (1).
3. Уго Ривай (Франция) — +33,3 (0)...
10. Семён Сучилов (Россия) — +48,4 (1)...
14. Евгений Идинов (Россия) — +1.13,1 (1).
15. Василий Томшин (Россия) — +1.14,3 (0)...
17. Антон Бабиков (Россия) — +1.19,8 (2)...
19. Никита Поршнев (Россия) — +1.34,4 (0)...
57. Михаил Первушин (Россия) — +2.41,9 (3).

Россиянин Вадим Филимонов был дисквалифицирован в ходе гонки. Его соотечественник Даниил Серохвостов не стартовал.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 5, Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины. Спринт 10 км
12 марта 2021, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Филипп Наврат
Германия
23:19.9
2
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
+27.2
3
Уго Ривай
Франция
+33.3
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