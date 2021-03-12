Семён Сучилов — 10-й в спринте на этапе Кубка IBU, Вадим Филимонов дисквалифицирован

Немецкий биатлонист Филипп Наврат стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул француз Уго Ривай.
Лучший из россиян, Семён Сучилов, продемонстрировал 10-й результат.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах
Спринт. Мужчины
1. Филипп Наврат (Германия) — 23.19,9 (0).
2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +27,2 (1).
3. Уго Ривай (Франция) — +33,3 (0)...
10. Семён Сучилов (Россия) — +48,4 (1)...
14. Евгений Идинов (Россия) — +1.13,1 (1).
15. Василий Томшин (Россия) — +1.14,3 (0)...
17. Антон Бабиков (Россия) — +1.19,8 (2)...
19. Никита Поршнев (Россия) — +1.34,4 (0)...
57. Михаил Первушин (Россия) — +2.41,9 (3).
Россиянин Вадим Филимонов был дисквалифицирован в ходе гонки. Его соотечественник Даниил Серохвостов не стартовал.
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