Эдуард Латыпов: Шипулин на финише делал такие вещи, которые сложно повторить

Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что его впечатляла работа Антона Шипулина на финише, и рассказал о работе над техникой.

«Вспоминаю финиши Шипулина. Он там делал такие вещи, которые сложно повторить. Мне есть к чему стремиться и чему учиться. Я постоянно нахожусь в обучении и стремлении быть лучшим. Техника? Постановка палок, лыж. Каждый сантиметр влияет на результат. Если бежишь гонку и умножаешь этот маленький сантиметр на все шаги, которые делаешь, то будет большое преимущество.



Когда ты понимаешь, что можешь бороться с лидерами, то ответственность возрастает. Думаю, что нужно привыкнуть, и тогда смогу спокойнее справляться с этим», — цитирует Латыпова сайт «Матч ТВ».

Вчера, 11 марта, Латыпов занял 25-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, совершив два промаха.