Егорова, разделившая с норвежкой золото: упустила преимущество на последних метрах

Российская биатлонистка Анастасия Егорова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Золото она разделила с норвежкой Эмили Охейм Калькенберг. Обе девушки, не допустив промахов, показали результат 20 минут 12,6 секунды.
«Тренеры говорили, что у меня преимущество в четыре секунды. Думала, что на финише отрыв будет больше, но, кажется, упустила преимущество на последних метрах. Очень рада, что смогла удержать первое место», — приводит слова Егоровой пресс-служба IBU Cup.
Бронзовая медаль спринтерской гонки досталась представительнице Италии Ребекке Пасслер. В первой десятке финишировали ещё три россиянки — Елизавета Каплина, Екатерина Носкова и Анастасия Шевченко. В топ-20 попали также россиянки Анастасия Гореева и Валерия Васнецова.
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