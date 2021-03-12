Губерниев: огромная световая мачта упала в Нове-Место и чуть не убила биатлониста

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о происшествии на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
«Накануне упала световая мачта и чуть не убила спортсмена. В прямом смысле! Световая мачта упала прямо на трассу в момент тренировки. В своё время так было в Ханты-Мансийке, на пустом месте возник дикий скандал. А здесь, в Чехии, реально могло убить. Огромная мачта! Организаторы молчат, а случай вопиющий. Я даже боюсь представить, что бы было, если бы у нас так что-то упало. Биатлонисты от этой мачты убегали. Человек просто среагировал. Так что за сердце мы здесь хватаемся. Есть видео, и это просто ужас. Спортсмен видел, как на него падает огромная мачта, и он успевает проскочить, потому что там… Я даже боюсь представить, что было бы», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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