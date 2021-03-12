В IBU прокомментировали падение световой мачты на этапе КМ в Нове-Место

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал падение световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
«Накануне женского спринта на последнем подъёме перед финишем одна из временно установленных световых мачт упала на трассу. Для начала стоит сказать, что некоторым ребятам безумно повезло и ничего серьёзного не случилось. Конечно, такого не должно происходить в местах проведения соревнований. С другой стороны, утром был очень сильный ветер, и после этого мы всё проверили, всё стояло стабильно. Думаю, из-за снега нижнее крепление соскользнуло, и мачта упала на трассу. Нам очень жаль, но иногда есть факторы, которые стоит учитывать. Мы проверили всё ещё три раза, и женский спринт пройдёт в безопасности», — сказал Нунар пресс-службе IBU.
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