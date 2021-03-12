Миронова: ничего не произошло со стрельбой. Просто произошли три промаха — и всё
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). На огневых рубежах российская спортсменка допустила три промаха — один на «лёжке» и два на «стойке».
«Ничего не произошло со стрельбой. Просто произошли три промаха — и всё. На «лёжке» поторопилась с одним выстрелом, а на «стойке» — пока не особо понимаю почему.
Меня спрашивали в прошлый раз, когда вернётся мой ход. Но на тот момент вопрос был абсолютно некорректный, потому что на пасьюте было отставание 24 секунды. Это плюс-минус как раз мои ноги. А сегодня этот вопрос в точку. Пока что непонятно», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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