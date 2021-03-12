Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянок нет в топ-20

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второе время показала немка Денизе Херрман, третьей стала итальянка Доротея Вирер.

Лучший результат из россиянок показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах, но не вошла в топ-20. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не вошли в число 60 участниц гонки преследования.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18.11,1 (1 промах).

2. Денизе Херрман (Германия) – отставание 6,1 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) – +10,5 (0)…

25. Татьяна Акимова (Россия) — +1.20,4 (1)…

42. Лариса Куклина (Россия) – +1.34,3 (1)...

52. Светлана Миронова (Россия) – +1.48,6 (3)...

58. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.57,8 (4)....

65. Евгения Павлова (Россия) – +2.09,3 (3)...

81. Ирина Казакевич (Россия) – +2.34,8 (4)