Губерниев: может, российским федерациям биатлона и футбола объединиться?
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил женский биатлон и футбол в России.
Сегодня, 12 марта, в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) россиянки не попали в топ-20. Лучший результат в составе команды показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах и стала 25-й. Накануне Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Женский биатлон такой же многострадальный, как и российский футбол, который, как мне кажется, в таблице УЕФА уже за пределы первой десятки вывалится. Может, как-то объединиться двум федерациям для того, чтобы выработать какую-то единую программу подъёма биатлона и футбола? Душа болит за два этих вида спорта», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянок нет в топ-20
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