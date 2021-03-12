Губерниев: может, российским федерациям биатлона и футбола объединиться?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил женский биатлон и футбол в России.

Сегодня, 12 марта, в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) россиянки не попали в топ-20. Лучший результат в составе команды показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах и стала 25-й. Накануне Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

«Женский биатлон такой же многострадальный, как и российский футбол, который, как мне кажется, в таблице УЕФА уже за пределы первой десятки вывалится. Может, как-то объединиться двум федерациям для того, чтобы выработать какую-то единую программу подъёма биатлона и футбола? Душа болит за два этих вида спорта», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».