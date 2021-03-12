«Так получилось». Шашилов извинился перед болельщиками за провал россиянок в спринте

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов извинился перед болельщиками за провал подопечных в спринтерской гонке на 7,5 км на на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Россиянки не попали в топ-20. Лучший результат в составе команды показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах и стала 25-й.

«Прошу прощения у всех болельщиков, руководства. Ну вот такие мы на сегодня. Всё в эти дни было нормально, люди восстанавливались. Ну вот так получилось. Ещё раз прошу прощения. Я прошу прощения за всех спортсменов и за всех, кто им помогал», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф, в тройку лучших вошли также Денизе Херрман (Германия) и Доротея Вирер (Италия).