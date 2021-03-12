«Так получилось». Шашилов извинился перед болельщиками за провал россиянок в спринте

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов извинился перед болельщиками за провал подопечных в спринтерской гонке на 7,5 км на на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Россиянки не попали в топ-20. Лучший результат в составе команды показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах и стала 25-й.
«Прошу прощения у всех болельщиков, руководства. Ну вот такие мы на сегодня. Всё в эти дни было нормально, люди восстанавливались. Ну вот так получилось. Ещё раз прошу прощения. Я прошу прощения за всех спортсменов и за всех, кто им помогал», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф, в тройку лучших вошли также Денизе Херрман (Германия) и Доротея Вирер (Италия).
- 12 марта 2021
-
22:03
-
21:55
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:36
-
21:26
-
21:25
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:07
-
19:39
-
18:45
-
16:56
-
16:23
-
15:00
-
14:51
-
13:34
-
13:11
-
11:30
-
11:25
-
10:31
-
09:28
-
09:19
-
09:10
-
08:51