Тренер Прокунин был в числе тех, на кого чуть не упала световая мачта весом в тонну

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что световая мачта, упавшая на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина.

«Эту мачту даже не убрали, она там до сих пор лежит. Один из тех людей, кто был ближе всех, — это тренер сборной Кореи Андрей Прокунин. На кадрах уворачивается в последний момент не он. Кажется, он был следующим, стоял метрах в пяти. Под эту мачту подставили деревяшки. Она стояла, опёршись на деревяшки, которые стоят на тающем снегу! Самое смешное, что следующая мачта, которая стоит гораздо ближе к трассе, точно так же стоит на подтаявшем снегу, на подоткнутой деревяшке. Разве что, к ней прицепили какой-то тросс, который привязан к гвоздю, который воткнут в снег.



Интересно послушать спортсменок, если им показать эти кадры. Вот ты бежишь по трассе, в двух-трёх метрах от тебя стоит гигантская конструкция, которая весит тонну с лишним и которая не выглядит совсем устойчивой. Она может упасть на кого угодно, включая тебя. Просто интересно, в курсе ли спортсменки. Как удивительно, весной растаял снег! Неужели нельзя было убрать оставшиеся мачты? Они сильно картину лучше не делают. Человек там отскочил. Может, и не убило бы, но калекой он мог точно остаться», — сказал Занин.