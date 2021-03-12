Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций

Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонистки сохранили пятое место в зачёте Кубка наций после провала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 25-й результат.

Напомним, российские биатлонистки борются за пятое место с командой Беларуси. Пятое место в Кубке наций по итогам сезона позволяет выставлять шесть спортсменок на каждую личную кубковую гонку. В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии, второе место занимают шведки, на третье поднялась команда Германии.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
После 22 гонок

1. Норвегия – 7069.
2. Швеция – 6973.
3. Германия – 6865.
4. Франция – 6820.
5. Россия – 6263.
6. Беларусь – 6217.

На Кубке мира по биатлону на трассу упала вышка освещения. Спортсмен увернулся чудом!
На этапе Кубка мира в Нове-Место едва не произошла трагедия. Только реакция позволила биатлонисту избежать серьёзных травм или даже гибели.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021