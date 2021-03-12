Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций

Российские биатлонистки сохранили пятое место в зачёте Кубка наций после провала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 25-й результат.

Напомним, российские биатлонистки борются за пятое место с командой Беларуси. Пятое место в Кубке наций по итогам сезона позволяет выставлять шесть спортсменок на каждую личную кубковую гонку. В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии, второе место занимают шведки, на третье поднялась команда Германии.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

После 22 гонок

1. Норвегия – 7069.

2. Швеция – 6973.

3. Германия – 6865.

4. Франция – 6820.

5. Россия – 6263.

6. Беларусь – 6217.