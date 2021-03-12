Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций
Российские биатлонистки сохранили пятое место в зачёте Кубка наций после провала в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 25-й результат.
Напомним, российские биатлонистки борются за пятое место с командой Беларуси. Пятое место в Кубке наций по итогам сезона позволяет выставлять шесть спортсменок на каждую личную кубковую гонку. В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии, второе место занимают шведки, на третье поднялась команда Германии.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
После 22 гонок
1. Норвегия – 7069.
2. Швеция – 6973.
3. Германия – 6865.
4. Франция – 6820.
5. Россия – 6263.
6. Беларусь – 6217.
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