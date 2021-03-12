Светлана Миронова: конец сезона, всем тяжело. Наверное, уже особо не поправить форму

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), где она заняла 52-е место.

«Уже конец сезона, всем тяжело. Наверное, уже особо не поправить форму. Не беру в расчёт норвежских биатлонистов, потому что они на высоте весь сезон. Я не знаю, каков их секрет. Мне бы хотелось узнать об этом. Наверное, ничего не сделать с формой, потому что, скорее всего, пошёл спад после чемпионата мира.



Продолжится ли спад в Швеции? Мне бы этого очень не хотелось. Хотелось бы, чтобы моя форма вернулась и я чувствовала себя прекрасно.



Трасса была неплохая. Когда мы пришли на пристрелку, она была немного подтаявшая. Возможно, к последней группе чуть подморозило», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».