Светлана Миронова: конец сезона, всем тяжело. Наверное, уже особо не поправить форму

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), где она заняла 52-е место.
«Уже конец сезона, всем тяжело. Наверное, уже особо не поправить форму. Не беру в расчёт норвежских биатлонистов, потому что они на высоте весь сезон. Я не знаю, каков их секрет. Мне бы хотелось узнать об этом. Наверное, ничего не сделать с формой, потому что, скорее всего, пошёл спад после чемпионата мира.
Продолжится ли спад в Швеции? Мне бы этого очень не хотелось. Хотелось бы, чтобы моя форма вернулась и я чувствовала себя прекрасно.
Трасса была неплохая. Когда мы пришли на пристрелку, она была немного подтаявшая. Возможно, к последней группе чуть подморозило», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 12 марта 2021
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