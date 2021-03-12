Губерниев — о падении мачты: Чехия, вы позорники! Слов нет, здесь реально убить могло

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал падение световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина.

«Чехия, вы позорники! Это позорище — проводить соревнования в таких условиях. Вроде такой хороший стадион, но это Колосс на глиняных ногах. Слов нет. Здесь реально убить могло», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.