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«Ни стрельбы, ни хода». Васильев — о провале российских биатлонисток в спринте

«Ни стрельбы, ни хода». Васильев — о провале российских биатлонисток в спринте
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женского спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 25-й результат. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не вошли в число 60 участниц гонки преследования. Лариса Куклина выступит в пасьюте, но её лыжный ход в спринте был только 66-м.

«Мне не понравилось абсолютно всё: нет ни стрельбы, ни хода. Если Куклина с одним штрафным кругом проигрывает лидерам вагон и маленькую тележку… Акимова, которая не готовилась с командой, бежит лучше остальных девчонок во главе с великим тренером Шашиловым. Всё это очень грустно.

Сейчас нам нужно думать о другом: что нам делать в преддверии Олимпиады. На мой взгляд, необходимо разделить как мужскую, так и женскую команду. Что я имею в виду? Каждую из команд разделить на две части, чтобы готовились двумя группами. Главное, не допустить большого стресса для спортсменов, потому что менять тренеров перед Олимпиадой — не самый лучший вариант. Но если сделать по две конкурирующие группы в женской и мужской команде, то нам это только поможет», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Показывать такие результаты нельзя. Это ужас». Позор наших биатлонисток на Кубке мира
Тренеру женской сборной России пришлось просить прощения у зрителей в прямом эфире.
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