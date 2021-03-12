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Светлана Миронова: упавшая мачта — это ужасно, всё могло закончиться очень плачевно

Светлана Миронова: упавшая мачта — это ужасно, всё могло закончиться очень плачевно
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о падении световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Упала мачта? Я видела только по телевизору такое, когда в Ханты-Мансийске падали мачты. Но это ужасная ситуация, всё могло закончиться очень плачевно. Надеюсь, такой ситуации со мной не произойдёт, но буду теперь поглядывать на мачты. В случае чего, буду начеку», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.

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