Видео: падение световой мачты на трассу на этапе Кубка мира в Нове-Место
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале опубликовал видео падения световой мачты на трассу на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.
Женский спринт завершился без происшествий. Россиянки не попали в топ-20 — лучший результат показала Татьяна Акимова, финишировавшая 25-й. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.
«Страшно». Кайшева — об упавшей на трассу световой мачте
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