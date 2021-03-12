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Видео: падение световой мачты на трассу на этапе Кубка мира в Нове-Место

Видео: падение световой мачты на трассу на этапе Кубка мира в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале опубликовал видео падения световой мачты на трассу на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.

Женский спринт завершился без происшествий. Россиянки не попали в топ-20 — лучший результат показала Татьяна Акимова, финишировавшая 25-й. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

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