«Чудом трагедии избежали!» Губерниев — об инциденте с упавшей на трассу вышкой

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что директор чешского стадиона в Нове-Место, где во время тренировки упала вышка освещения, отказался прокомментировать случившееся.
«Кстати, директор чешского стадиона отказался с нами разговаривать. Сказал, что есть рейс-директор Борут Нунар. Просто хочу сказать, вы нереальные позорники, чехи и директор стадиона, просто. Обалдели что ли все совсем? Как бы вы вопили, я даже представить себе не могу, если бы это у нас, например, случилось?.. Чудом трагедии избежали! Эх, блин…» — сказал Губерниев в ролике, опубликованном в его телеграм-канале».
Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.
- 12 марта 2021
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